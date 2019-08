Taison ha voglia di Roma e di ritrovare Fonseca. L'attaccante brasiliano segue con attenzione il mercato giallorosso, consapevole dell'interessamento di Petrachi nei suoi confronti, anche in virtù dell'infortunio di Perotti. Il trentunenne sta spingendo con lo Shakhtar per accettare l'offerta della Roma e poter quindi raggiungere quindi Paulo Fonseca a Trigoria: "Lasciatemi andare, grazie di tutto", il messaggio lanciato sui social. Servono però 30 milioni. Un altro messaggio criptico è apparso poi tra le ‘stories’: “Se la vita ti nega un sogno, sii abbastanza forte da negarti una lacrima”. Insomma, Taison sembra aver già scelto la Roma, anche se i compagni stanno provando a trattenerlo allo Shakthar. “Resta!”, ha scritto Ismaily, altro giocatore accostato ai giallorossi con l’arrivo di Fonseca, nei commenti al post dell’esterno.



PROCURATORE - ​Fabricio Dornelles, ai microfoni di romapress.net ha dichiarato: "Stiamo trattando, la Roma è interessata ed è possibile che l'operazione venga definita questa settimana. Prezzo? No, non ne abbiamo ancora parlato con lo Shakhtar".