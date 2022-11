Roger Ibanez non è stato convocato dal Brasile e ha approfittato di questa settimana di riposo per farsi un nuovo tatuaggio. La dedica è per la città di Roma, il disegno rappresenta un guerriero sotto al Colosseo e si trova sulla gamba sinistra. Il difensore ha scelto uno dei più famosi tatuatori italiani: Valentino Russo . L'ex Atalanta vuole riconquistare l'amore dei tifosi giallorossi dopo l'errore nel derby. Mourinho lo aveva difeso nella conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Roma.Oggi insieme ai suoi compagni partirà per il Giappone dove è in programma la tournée invernale.