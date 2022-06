Con Mkhitaryan verso l'Inter la Roma non può fermarsi a un solo centrocampista. Ed è per questo che si valuta a parametro zero Isco dal Real Madrid. Ci sarebbe stato un contatto con Jorge Mendes in persona per parlare del calciatore spagnolo in uscita dal Real Madrid a fine contratto. C’è concorrenza, ma le ambizioni romanisti si sposano con qualità e curriculum di Isco. Una tentazione, ancor più che una suggestione.