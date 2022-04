La Roma è alla terza semifinale europea negli ultimi 5 anni: da quella col Liverpool in Champions a quella con il Leicester in Conference passando per l'Europa League col Manchester. Tutte inglesi, si spera ora con esito diverso. In tutte le occasioni era presente Lorenzo Pellegrini che diventa così il giocatore romanista con più semifinali europee della storia romanista ma anche l'azzurro in attività a vantare un simile record.