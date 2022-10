Prima di Samp-Roma, ha parlato il direttore generale dei giallorossi Thiago Pinto ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni.



"Dispiace per gli infortuni ma, paradossalmente, possono diventare delle opportunità per altri giocatori. Siamo fortunati ad avere tante soluzioni in rosa e il nostro mister è bravo a scegliere partita dopo partita e trovare soluzioni diverse. Belotti e Abraham hanno fatto bene nella seconda parte a Siviglia e si meritano la conferma, abbiamo una rosa con tante soluzioni".



"Dybala? Sta bene come può stare un giocatore infortunato... L'ho visto motivato e positivo. Vediamo come va e speriamo vada tutto bene per lui e il Mondiale. Su Tare che ci ha definito falliti tecnicamente e ha detto che la Conference League è il torneo dei perdenti preferisco non tornare, non si merita neanche una replica".