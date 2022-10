Intervistato da Sky Sport il dg della Roma, Tiago Pinto, ha parlato così nel prepartita della sfida di Europa League contro il Betis Siviglia.



PRESSIONE - “Pressione? No è una partita importante, contro una squadra forte, ma la decisiva sarà sempre l’ultima. Non deciderà il nostro passaggio del turno”.



CONCORRENZA - “Se vuoi giocare alla Roma, devi essere pronto alla concorrenza. Per Zalewski, avere Spinazzola è importante. Sono sicuro che farà bene. Avere un giocatore forte per la concorrenza è importante per tutti”.



ZANIOLO - “Rinnovo Zaniolo? Lo sapevo che mi facevate questa domanda. Nicolò è importante per noi, a tempo debito si saprà tutto, ma oggi è importante concentrarci sulla gara. Spero che Nico ci aiuti a vincere”.



CRESCERE - “Stiamo crescendo in tutto, la squadra ha più consapevolezza anche delle gare importanti. Non dimentico ciò che Mourinho ha detto: abbiamo perso con Udinese e Atalanta. Ok i big match, ma dobbiamo avere continuità. Una grande squadra deve avere costanza”.



TIFOSI - “Questa responsabilità si sente, ma è bello. Quando Mourinho è arrivato è aumentato il rapporto tra club, gente e città. Non dobbiamo prendere l'entusiasmo come garantito, ma dobbiamo sempre meritarcelo".