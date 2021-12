Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, è intervenuto a Dazn prima della sfida con la Sampdoria: "Dopo quella disastrosa serata con il Bodo/Glimt, tutti i giocatori hanno avuto delle opportunità, hanno ripreso a giocare e a fare bene. C'è l'esempio di Kumbulla, che poi ha fatto 7-8 partite. Il calcio è così, tante volte dai disastri nascono le opportunità. Tutti insieme abbiamo fatto un disastro, ma poi tutti insieme abbiamo recuperato. Mercato? Vediamo, sappiamo che è sempre molto dinamico. In un club come la Roma le porte sono sempre aperte, lavoriamo per diventare più forti ma sempre allineati con la strategia che io e il nostro allenatore abbiamo sempre detto".