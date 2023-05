Il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, ha presentato così a Sky Sport la semifinale di Europa League in programma stasera col Bayer Leverkusen: "Dybala da gestire? C’è una parte di gestione che non possiamo, fare quando Paulo prende le botte. Sono contento sia qua. Lui è importante, anche in vista dei 180 minuti e potrà esserlo. Ci ha aiutato tanto e lo farà ancora".



Belotti?

"Un guerriero, gioca limitato, infortunato, dolorante. Non è la prima volta che giochiamo con lui e Abraham davanti e ci fidiamo delle scelte del mister".



Il Paris Saint-Germain vuole davvero Mourinho?

"Mi tranquillizza questa domanda, me l’hanno fatta prima di ogni partita europea in questa stagione. Speriamo che me la facciate anche a Budapest (ride, ndr). Lui ha risposto e io sto tranquillo".