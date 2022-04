Tiago Pinto, general manager della Roma, è intervenuto a Dazn prima della sfida con la Sampdoria: "Dobbiamo creare una certa mentalità per cui tutte le partite devono essere uguali, se riusciamo ad averla alla fine la valutazione della nostra stagione sarà positiva. Migliorare in ogni partita è il nostro focus, con la Conference League dobbiamo giocare ogni tre giorni ma siamo pronti".



ROTTURA CON VEREDOUT - "Rottura definitiva? No, adesso non è disponibile adesso ma speriamo possa tornare prima possibile. E' stato un giocatore importante in questi ultimi anni, lo aspettiamo per migliorare la squadra con la sua qualità e raggiungere gli obiettivi. E' ancora dentro il progetto? Sì".