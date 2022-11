Tiago Pinto fa il punto della situazione in casa Roma alla vigilia del derby con la Lazio. Il general manager giallorosso ha dichiarato a margine di un evento organizzato dall'Associazione Italiana Roma Club e dall'Unione Tifosi Romanisti: "Mourinho rinnoverà il contratto? Siamo riusciti a portarlo qui e dobbiamo esserne contenti. Conoscendo José, credo che in nessun altro club sia stato felice come lo è qui alla Roma".



SUL MERCATO - "Gennaio è ancora molto lontano, adesso abbiamo tre partite da vincere. Solbakken? Non posso parlarne…".