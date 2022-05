A pochi minuti dal ritorno della semifinale della Conference League contro il Leicester, il general manager della Roma Tiago Pinto ha parlato così a Dazn: "Con Mourinho abbiamo scelto il leader giusto per il progetto che vogliamo portare avanti, tutti sanno che è uno degli allenatori migliori della storia e un comunicatore nato. Ha aiutato a creare l'ambiente che serve per arrivare fino in fondo nelle competizioni. Ci è mancata solo la semifinale di Coppa Italia, ma per il resto abbiamo giocato tutte le gare che ci eravamo prospettati.



QUALIFICAZIONE CHAMPIONS - "Quando si lavora con il top al mondo bisogna alzare l'asticella ogni giorno. Sappiamo che ci giochiamo molto, abbiamo visto che sia la squadra ma anche il club e la struttura sono migliorati e andremo avanti su questa squadra. Zalewski? Ho visto le prime due partite della Primavera in cui era entrato dalla panchina, chiesi a De Sanctis come mai non fosse titolare. Ha una tecnica incredibile e alcuni episodi della vita lo hanno fatto crescere in fretta. Ha la testa giusta per diventare un gran giocatore".