Tiago Pinto, dg della Roma, parla a Dazn prima della partita con l'Atalanta: "La Roma gioca tutte le partite per vincere e oggi non è diverso. Sappiamo che l'Atalanta è molto forte con un progetto solido, ma siamo qui per vincere. Zaniolo è stato bene in questa settimana, il suo è un processo normale per l'età che ha e gli infortuni che ha avuto e il gol non è un problema. Mercato? Potrete farmi questa domanda 50 volte ma risponderò allo stesso modo. Vogliamo migliorare la squadra ma niente rivoluzioni".