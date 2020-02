Durante Roma-Bologna, match andato in scena venerdì sera all'Olimpico, un tifoso è stato cacciato dalla tribuna stampa dopo aver urlato insulti razzisti al rossoblù Musa Barrow, definendolo "negro di m****" nel corso del secondo tempo. Dopo la segnalazione di giornalisti e addetti del club, l'uomo, che era entrato allo stadio con un biglietto di tribuna Monte Mario per poi passare in tribuna stampa grazie ad un accredito di un amico giornalista, è stato infine allontanato dagli addetti alla sicurezza. Al giornalista che ha ceduto il pass non sarà più concesso l'accredito da parte della Roma. Lo riporta il Romanista.