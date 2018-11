Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma, parla a Roma Tv prima della sfida all’Udinese: “La semifinale di Champions dell'anno scorso ha creato molte aspettative, ci si aspetta quel salto di qualità che non è mai facile, soprattutto in una piazza come Roma. L'obiettivo della società e del mister è di costruire, quindi si passa attraverso errori e momenti di prove. Di Francesco? Conosce bene la piazza, meglio di lui non ce n'è per uscire da momenti difficili. Pellegrini? Risorsa importante non solo per la Roma, in campo ha trovato un ruolo che può fare bene, in futuro può diventare un leader. Udinese? Viene da un periodo difficile, la gara con la Roma è complicata ma importante, ce la metteranno tutta. La Roma deve prepararsi al meglio. Ho bei ricordi di Udine, lì sono riuscito anche a segnare di sinistro, ma quell'anno riusciva tutto”.