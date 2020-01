Roma-Torino 0-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 46′, 86′(rig.) Belotti

Assist: 46' Rincon Ammoniti: 20′ Verdi, 28′ Diawara, 45′ Veretout, 55′ Kolarov, 64′ Mancini, 74′ Fonseca, 76′ Florenzi



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout (63′ Mkhitaryan); Zaniolo (86′ Under), Pellegrini, Perotti (73′ Kalinic); Dzeko.

All.: Paulo Fonseca.



Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina (88′ Laxalt); Berenguer, Verdi (69′ Meite); Belotti.

All.: Walter Mazzarri.



Arbitro: Di Bello