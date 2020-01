Roma-Torino è l'ultimo dei quattro anticipi della 18esima giornata di Serie A. All'Olimpico i giallorossi di Paulo Fonseca hanno l'opportunità di consolidare un posto Champions e portarsi addirittura a -4 dalla coppia di testa composta da Inter e Juventus. Più complicata la classifica dei granata di Walter Mazzarri che con l'ultima vittoria datata 8 dicembre, sono alla ricerca di 3 punti fondamentali per continuare a sognare l'Europa.



STATISTICHE - La Roma ha perso solo due delle ultime 32 partite di Serie A contro il Torino: per i giallorossi 21 vittorie e nove pareggi. Sfida tra la squadra che ha perso più volte la prima gara dell’anno nuovo in Serie A (Roma 29) e quella che invece ha ottenuto più pareggi all’esordio nell’anno solare (Torino 36). 21 punti nelle prime 17 partite di questa Serie A per il Torino, che non partiva così male nella competizione dal 2014/15 (18 punti), quando sulla panchina granata sedeva Giampiero Ventura. Aleksandar Kolarov ha esordito in Serie A proprio contro i granata all’Olimpico, nell’agosto 2007 quando giocava alla Lazio. Il Torino ha vinto solo il 25% delle partite di questa Serie A senza Cristian Ansaldi (1/4), mentre la percentuale sale al 39% (5/13) con l'argentino in campo.



A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI ENRICO MAIDA PER 100ESIMO MINUTO..