Roma in campo per l'allenamento aperto ai tifosi al Tre Fontane, il primo del 2020. Dopo il rientro in gruppo di ieri di Lorenzo Pellegrini, oggi Chris Smalling ha ripreso a lavorare con i compagni di squadra: i due saranno certamente a disposizione per il Torino. Lavoro personalizzato per Pastore, Santon, Kluivert e Cristante.