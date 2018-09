La Roma segna e ci prende gusto. Dopo un avvio difficile nel derby, i giallorossi hanno preso campo e trovato il vantaggio con un protagonista a sorpresa, Lorenzo Pellegrini entrato al posto di Pastore, infortunato al polpaccio. Il centrocampista, che ha segnato di tacco, è il decimo marcatore diverso in stagione per la squadra di Di Francesco. Come riporta Opta, nessuno in Serie A è riuscito a mandare in gol così tanti giocatori in questa stagione. E’ tornata la cooperativa del gol.