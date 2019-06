Dopo l'addio di Daniele De Rossi, la Roma si prepara a salutare un'altra bandiera giallorossa. anticipato da calciomercato.com già a inizio maggio . L'ex capitano, infatti,. Nei giorni scorsi, la capitale inglese ha ospitato lo stesso Pallotta, il neo-tecnico Fonseca, il Ceo Fienga, il direttore commerciale Calvo e Franco Baldini. L'assenza nasce da visioni diverse in merito alla scelta dell'allenatore e non è stata ben digerita da Pallotta, che ieri ha parlato ai microfoni del sito ufficiale: "Francesco è stato assolutamente invitato alla riunione di Londra. Penso che lui sia parte integrante della nostra dirigenza sportiva. Ritenevo che fosse una riunione importante e dunque non era contemplato che Francesco non venisse invitato. Perchè non c'era? Sinceramente non lo so".Uno strappo difficile da ricucire:. Non lo hanno convinto, inoltre, l'addio di Massara e la scelta di Petrachi come nuovo ds. A nulla è falso, dunque, il tentativo di Fienga, unico dirigente che si è battuto per la sua permanenza.