L'ex capitano della Roma, ora dirigente, Francesco Totti parla a Sky Sport: "Stiamo costruendo una squadra giovane, per il futuro. Cercheremo di rinforzarla il prima possibile, affinché la Roma possa diventare competitiva ai vertici. Alisson? Le cifre del mercato sono cambiate, 75 milioni per un portiere accade per la prima volta, non si può dire di no. Mi dispiace aver perso uno dei portieri più forti al Mondo, ma proveremo a costruire comunque una squadra forte. Dispiace non affrontare Cristiano Ronaldo? No, ci ho giocato contro, l'ho conosciuto e sono contento perché porta tantissimo al calcio italiano: è straordinario, il migliore insieme a Messi. Speriamo possa fare bene anche qua e che la Serie A possa tornare a quegli anni. Ai tifosi dispiace? Un po' tutti i tifosi delle altre squadre si sono demoralizzati, è normale, ma dobbiamo stare tranquilli: la società ha l'obiettivo di far felici giocatori e piazza, tutti si aspettano grandi nomi e sicuramente faremo del nostro meglio".