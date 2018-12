Avviso ai naviganti del calcio nostrano: è tornato Francesco Totti. Come scrive “La Gazzetta dello Sport”, la requisitoria di domenica sera contro l’utilizzo della Var in occasione del mancato rigore contro l’Inter per fallo su Zaniolo lo ha sancito, anche se ieri – pur scherzando all’ingresso (“se parlo ancora mi radiano”) – il clima si è stemperato.

“Abbiamo chiarito tutto”, dirà uscendo l’arbitro Rocchi. E in effetti i due – sotto gli occhi di Rizzoli – hanno scherzato insieme. “Ti saluta questo”, ha detto all’arbitro, mostrando sul telefonino la foto del fallo su Zaniolo. Poi però ha detto all’arbitro di domenica: “Non ce l’avevo con te, ma era una cosa così evidente”. Poi ha scherzato: “Rocchi ha vinto il premio come miglior arbitro? Era per lo scorso campionato (risate, ndr). Comunque i direttori di gara più forti li abbiamo in Italia”