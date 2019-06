Duro e sincero, Francesco Totti, nel corso della conferenza stampa d'addio alla Roma, ha parlato del presidente James Pallotta: "Il presidente deve essere più sul posto. Quando vedono il capo tutti stanno sull'attenti e lavorano come devono. E' cosi ovunque penso, come quando in allenamento c'è il mister o il secondo allenatore. Si è contornato di persone sbagliate, e tuttora lo fa. Lui ascolta solo alcune persone, è quello che gli rimprovero. Poi tutti sbagliano, ma se sbaglio per 8 anni una domande me la farò o no?".