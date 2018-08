Ex capitano e ora dirigente della Roma, Francesco Totti commenta a Sky Sport il sorteggio di Champions, con i giallorossi che ai gironi affronteranno Real Madrid, CSKA Mosca e Viktoria Plzen: "Sulla carta sembra tutto semplice, l'anno scorso non era così ma abbiamo battuto chiunque ci sia capitato davanti. Saranno partite difficili, il Real è campione in carica ma cercheremo di arrivare almeno secondi".



REAL SENZA RONALDO - "Quanto ha perso? Vedremo che Real sarà, ma parliamo sempre di extraterrestri. Avrà perso tantissimo ma è sempre il Real Madrid, difficile da battere, competitiva e da rispettare sempre".



OBIETTIVO - "Far meglio dell'anno scorso vuol dire andare a Madrid e non sarà facile, ma cercheremo di andare il più avanti possibile. Aspettative altissime, il gruppo è unito e il mister ha grandi obiettivi. Proveremo a dire la nostra".



BILANCIO MERCATO - "La squadra è competitiva, in estate si vende e si compra e le scelte della società vanno rispettate. Punteremo forte su giovani di prospettiva".



L'ULTIMA VISITA AL BERNABEU - "Mi accolsero molto bene, c'erano giocatori che si inchinavano a me nonostante fossero extraterrestri. Un giorno gratificante, il presidente Florentino Perez ha voluto la mia maglietta a tutti i costi con una dedica particolare: 'l'unico giocatore che mi ha detto no'".