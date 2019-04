Francesco Totti si (ri)prende la Roma. L'ex capitano si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nel club giallorosso: ieri a Trigoria ha incontrato i dirigenti e Ranieri, destinato all'addio a fine stagione.



Totti punta a ottenere la gestione sportiva, ma deve superare l'ostacolo rappresentato da Franco Baldini (il consigliere del presidente Pallotta), che spinge per un management tutto straniero con il direttore sportivo portoghese Luis Campos del Lille e il capo dello scouting tedesco Sven Mislintat dell'Arsenal.



Con Totti un punto fermo della nuova Roma sarà Daniele De Rossi: ancora in campo in caso di rinnovo del contratto oppure, come si legge sul Corriere dello Sport, in panchina da allenatore. Il suo posto a centrocampo può essere preso da Bennacer dell'Empoli.