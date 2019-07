La Roma vince e convince anche nella seconda amichevole stagionale. Fonseca sperimenta tanto, ma conferma il 4-2-3-1 anche contro il Trastevere e ottiene ottime indicazioni. Il 10-1 finale è la prova che lo stato dei lavori procede a ritmo serrato anche con giocatori ritrovati e convincenti in ruoli nuovi rispetto all'anno scorso.



Roma-Trastevere 10-1



Marcatori: Reti: 3' Dzeko, 7' Kolarov, 20' Ünder, 22' Antonucci, 30' Dzeko, 47' pt Lorusso (T), 48' pt Cristante, 48' D'Urso, 49' Schick, 58' Perotti, 87' Defrel.



Roma: Olsen (46' Pau Lopez), Karsdorp (46' Bouah), Fazio (64' Mancini), Capradossi (46' Juan Jesus), Kolarov (46' Spinazzola); Cristante (46' Santon), Nzonzi (46' D'Urso); Ünder (46' Defrel), Antonucci (46' Perotti), Florenzi (64' Cristante); Dzeko (46' Schick).

All. Fonseca.



Trastevere: Casagrande; Marino (64' Feroci), Tarantino (46' Cornacchia), Sfanò (78' Roselli), Pastorelli (64' Di Giuseppe); Bergamini (64' Ponzi), Lucchese (46' Panico; 70' Lucchese), Bertoldi (46' Grappasonni); Tajarol (70' Falco); Lorusso (70' Pecci), De Iulis (46' Marini; 64' De Iulis).

A disp.: Tolomeo.

All. Perrotti.



Arbitro: Ghinelli di Roma 2. Assistenti: Perna e Garcea.