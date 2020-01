Petrachi è scatenato. Dopo Ibanez e Politano punta a chiudere subito per un terzino che possa garantire a Kolarov maggiore respiro e a Florenzi una alternativa dopo l'addio di Spinazzola. In pole c'è Borna Sosa, sinistro croato dello Stoccarda. Il 21enne ex Dinamo Zagabria può arrivare per 5 milioni.