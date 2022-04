Il DS della Roma, Tiago Pinto, ha incontrato gli agenti di Chris Smalling per discutere il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023. Il difensore è considerato uno degli elementi più importanti per l'allenatore giallorosso José Mourinho. L'accorso potrebbe chiudersi con il prolungamento di due anni a cifre più basse di quelle che l'inglese guadagna attualmente (3 milioni). Lo riporta il Corriere dello Sport.