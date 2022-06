Proverà nei prossimi giorni a strappare la convocazione per l'Europeo under 19, poi Cristian Volpato penserà al futuro. Come riferisce il quotidiano sportivo il centrocampista della Roma Primavera, che quest'anno ha debuttato (con gol) in Serie A, partirà in ritiro con la prima squadra, dopo di che il club giallorosso deciderà il suo futuro. Sul giocatore si registra l'interesse del Sassuolo e di tre club di Serie B: Ascoli, Ternana e Bari.