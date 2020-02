Ci sono già tre nomi sul taccuino di Petrachi per giugno. Il primo - secondo laRoma24.it - è quello di William Saliba, classe 2001, centrale difensivo prevalentemente impiegato sul centro-destra della linea arretrata, di proprietà dell'Arsenal e lasciato in prestito al Saint Etiènne, club da cui proviene. Altro profilo visionato è quello di Wesley Fofana, altro centrale difensivo prodotto del vivaio del Saint Etiènne. Il classe 2000 in stagione ha accumulato 10 presenze ed un gol. Piace anche Ismaël Aaneba, terzino destro classe '99 in forza allo Strasburgo, con contratto in scadenza a giugno. Per lui due presenze in stagione, collezionate entrambe in Coppa di Francia