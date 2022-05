La Roma guarda in Premier League per rinforzare il centrocampo. Secondo il Corriere dello Sport, i tre obiettivi sono: Granit Xhaka dell'Arsenal, già cercato in passato, Douglas Luiz dell'Aston Villa, il cui contratto scadrà tra un anno e questo può abbassare il costo del cartellino e Nemanja Matic, che lascerà il Manchester United a parametro zero.