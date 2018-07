Visto chesta prendendo la via dell’Inghilterra, la Roma non sta certo a guardare. E così s'intensifica la caccia all’erede che – secondo le voci di Trigoria – non deve per forza essere un portiere da vetrina. Oltre al costo contenuto, la parola d’ordine deve essere una sola: affidabilità.Per questo in prima fila spicca il nome di Robin Patrick, 28 anni, portiere del Copenaghen e della Svezia, protagonista di un buon Mondiale. Figlio di genitori danesi (e già sondato dal Barcellona), nel suo curriculum spicca una dato he lascia ben sperare. Nel campionato 2016-17 è diventato il portiere più volte imbattuto nell’arco di una singola stagione della Superligaen danese: 19 gare senza gol. Questo però potrebbe non essere sufficiente.Raiola, dopo aver offerto inutilmente Donnarumma, sa che Monchi è interessato al suo assistito Alphonse, 25enne portiere del Psg, in scadenza di contratto nel 2019, che adesso si trova nela singolare posizione di essere campione del mondo e nel contempo chiuso a Parigi dall’arrivo di Buffon.Morale: i giochi sono ancora aperti. Tant’è che, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, torna a rimbalzare anche il nome di Jasper, 29 anni, portiere dell’Olanda e riserva del Barcellona, contattato anche lui dal Liverpool. Anche lui con un profilo simile agli altri due: non fenomeno, ma affidabile.