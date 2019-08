Robin Olsen pronto a dire addio alla Roma. Come riportato da Sky Sport, la società giallorossa e il Montpellier hanno trovato un accordo per la cessione del portiere in prestito con diritto di riscatto: 1,2 milioni subito alla Roma e 7 per il riscatto. Restano da limare solo gli ultimissimi dettagli per la chiusura del colpo…