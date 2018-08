Non sembra uno pronto a farsi prendere dall'entusiasmo, anzi. Ma social o non social, si pue certamente dire che Justin Kluivert ha avuto un impatto devastante sulla partita contro il Torino. E pensare che per lui - come scrive il Messaggero - questo era solo l'esordio in campionato, venti anni e quattro mesi dopo il papà che non ha lasciato grandi ricordi a Milano. Lui, Justin, cosi piccolo, cosi forte.

A Kluivert jr sono bastati pochi minuti per un impatto devastante. Gli piace giocare a sinistra, perche ha il piede invertito e rientra; a destra si trova comunque bene perché sa andare all cross. Prima della perla per Dzeko, ancora un altro assist, a Pastore, da posizione centrale. Aspettando il gol, ma siamo solo all'inizio. E a proposito di social, il piccolo Kluivert si subito mostrato: «Felice per come abbiamo cominciato il campionato, grazie ai tifosi: siete stati fantastici. Bella vittoria, avanti». Non una frase che passerà alla storia, invece la sua partita si. Senza dubbio. Strootman gli ha risposto: «Bravo ciccione».