La Roma pensa anche alle uscite: oltre a Reynolds in procinto di passare all'Anderlecht e la coppia Villar-Mayoral verso il Getafe, si prospetta una nuova avventura per Riccardo Calafiori. Il terzino giallorosso, che sembrava inizialmente destinato al Cagliari, si trasferirà in prestito al Genoa. Il classe 2002 domani sosterrà le visite mediche con il club rossoblù.