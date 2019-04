Laè pronta a tutto per qualificarsi alla prossima Champions League. La squadra di, che arriva dal successo con la Sampdoria, affronta oggi alle 18 all'Olimpico l'di. I capitolini hanno un solo punto da recuperare a Milan e Atalanta, attualmente in coabitazione al quarto posto della classifica, e contano di superarli con una vittoria oggi. Non sarà facile, i friulani sono in un ottimo periodo di forma (hanno ottenuto 7 punti nelle ultime 3 gare), maLa Roma ha segnato almeno due gol in tutte le ultime nove partite casalinghe di campionato contro l’Udinese: 26 gol nel parziale, una media di 2.9 per incontro (8V, 1P). Nell’ultima gara disputata, contro la Sampdoria, la Roma ha mantenuto la porta inviolata, dopo una serie di sette partite con gol subiti in Serie A: i giallorossi non hanno mai ottenuto due clean sheet consecutive in questo campionato.In sette partite totali di Serie A Igor Tudor ha conquistato 14 punti (4V, 2N, 1P): la media di due punti a partita è la migliore per un allenatore dell’Udinese nel massimo campionato nell’era dei tre punti a vittoria. La Roma ha segnato sei gol su rigore in questo campionato, meno solo di Juventus e Sampdoria (sette); l’Udinese è la squadra che ha subito più gol dagli 11 metri (otto).L’esterno della Romaha segnato cinque gol contro l’Udinese in Serie A, inclusa la sua prima rete nella competizione nel settembre 2011: solo contro il Chievo ha fatto meglio (sette gol).Rodrigol ha preso parte a 13 reti in questo campionato (nove gol, quattro assist): l’ultimo centrocampista dell’Udinese a fare meglio in una singola stagione di Serie A è stato Gaetano D’Agostino (2008/09).