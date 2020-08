Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale delè arrivata l'ufficialità dell'addio alladi. Il centrocampista era infatti in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, prontamente raggiunta dal club spagnolo.La Roma incassa quindiper il centrocampista francese che ha firmato un contratto fino al 30 giugnocon il Granada con cui, non solo si è salvato, ma h anche conquistato l'accesso ai preliminari di Europa League.