Roma, UFFICIALE Baldanzi: costo, ingaggio e dettagli del contratto

Redazione CM

Tommaso Baldanzi è un nuovo giocatore della Roma. In attesa del comunicato dei giallorossi, è il sito della Lega Calcio a ufficializzare il trasferimento. All'Empoli vanno 15 milioni complessivi comprensivi di bonus e una percentuale che oscilla negli anni tra il 10% e il 20% sulla futura rivendita. L'ex numero 35 azzurro, seguito in passato da Napoli e Milan, ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo. Guadagnerà circa 1,2 milioni di euro netti a stagione, a salire. Per De Rossi sarà un'alternativa a Paulo Dybala.



LA GIORNATA - La prima giornata da romanista di Tommaso Baldanzi è iniziata all'alba. Il talento dell'Under 21 ieri è arrivato a Roma e ha soggiornato una notte all’Hotel Hilton nel quartiere EUR dove si stanno svolgendo gli ultimi giorni di calciomercato. Stamattina alle 8 in punto è arrivato alla clinica Villa Stuart, nella zona nord della città, per svolgere le visite mediche, superate senza problemi.



ADDIO EMPOLI - Baldanzi chiude la sua avventura in Toscana, all'Empoli, il club dove è cresciuto, con 6 gol in 44 partite. In questa stagione, condizionata dal problema alla caviglia, ha visto il campo 14 volte con 2 reti segnate, alla Salernitana e, nell'ultima giornata, alla Juventus.