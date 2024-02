Roma, chi si rivede: Smalling e Renato Sanches si allenano in gruppo

Chris Smalling rivede il campo, a distanza esatta 5 mesi dal 1 settembre, dalla sconfitta casalinga della Roma contro il Milan. L’inglese ha lavorato a Trigoria insieme al gruppo per una parte dell’allenamento, un primo passo determinato verso il recupero completo del difensore e il suo atteso ritorno in campo. In campo con lui anche Renato Sanches, assente da circa un mese. Lo scorso 18 gennaio proprio Smalling si era sfogato sui social, cercando le parole per raccontare il suo incubo e facendo chiarezza anche sulle sue idee sul futuro in giallorosso: “Non ho mai né chiesto né contemplato di lasciare questo grande club. Gli ultimi mesi sono stati i più frustranti della mia carriera”. La sua assenza aveva messo in difficoltà José Mourinho che si era trovato in piena emergenza difensiva, costretto ad adattare Kristensen e Cristante nel ruolo di difensori centrali. Adesso De Rossi, in virtù anche dell’arrivo di Huijsen all’inizio della sessione di mercato potrebbe ritrovarsi con un’abbondanza di difensori.