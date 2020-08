La notizia era già nell'aria da tempo, ma ora è ufficiale: laha ceduto alil cartellino del difensore Mertin prestito con diritto di riscatto e controriscatto.L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo all’Hellas Verona i diritti alle prestazioni sportive di Mert Cetin.Il calciatore turco giocherà nel club gialloblù fino al 30 giugno 2021. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione e di controopzione.Mert Cetin è arrivato in giallorosso nell’estate del 2019 e in questa stagione ha totalizzato 6 presenze.Il Club augura al calciatore le migliori fortune per questa nuova esperienza.