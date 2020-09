Dan Friedkin confermato Presidente dall’Assemblea dei Soci#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) September 29, 2020

Di seguito il comunicato delladopo l'assemblea dei soci., nella riunione avvenuta nella giornata di martedì 29 settembre.L’assemblea, su proposta degli azionisti Romulus and Remus Investments LLC e NEEP Roma Holding SpA, ha inoltre determinato in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e in tre esercizi la durata del rispettivo mandato.Ecco la lista dei membri del nuovo CdA: Thomas Dan Friedkin (Presidente), Ryan Patrick Friedkin, Guido Fienga, Marcus Arthur Watts, Eric Felen Williamson III, Analaura Moreira-Dunkel, Benedetta Navarra, Mirella Pellegrini e Ines Gandini.Al termine dell’Assemblea si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha preso atto della nomina di Thomas Dan Friedkin quale presidente e ha nominato Ryan Friedkin quale vicepresidente del CdA.Sono stati inoltre confermatidella Società e il Comitato Esecutivo composto da Dan Friedkin, Ryan Friedkin, Guido Fienga, Marcus Watts ed Eric Williamson.