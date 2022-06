. Dopo l'era De Rossi, rimarrà comunque a Trigoria con un nuovo incarico , la società ha affidato la panchina all'ex tecnico di Gubbio Casertata e Teramo, che a livello giovanile ha già allenato Under 19 e Under 20 oltre alla Primavera della Fiorentina. A confermare la notizia è un comunicato ufficiale del club giallorosso: ""L'AS Roma è lieta di annunciare che Federico Guidi assumerà l’incarico di allenatore della squadra Primavera dalla prossima stagione. Il tecnico subentrerà ad Alberto De Rossi dopo l’esperienza di un anno sulla panchina del Teramo in Serie C. Nelle due stagioni precedenti ha allenato il Gubbio e la Casertana, sempre in Serie C".- “Entrare nel mondo Roma rappresenta per me una fortissima emozione., per proiettare nel calcio professionistico quanti più calciatori possibili”.