Robin Olsen è nuovo calciatore della Roma. Il club giallorosso ha ufficializzato poco fa sui canali ufficiali l'arrivo del portiere svedese dal Copenaghen. Il 28enne raccoglie l'eredità di Alisson.



COMUNICATO - Ecco la nota ufficiale apparsa sul sito della Roma: "L’AS Roma rende noto di aver acquistato a titolo definitivo dal Copenaghen i diritti alle prestazioni sportive di Robin Olsen (foto ASRoma.com), a fronte di un corrispettivo fisso di 8,5 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del Calciatore e del Club di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, la Roma riconoscerà al Copenhagen, in caso di futuro trasferimento del Calciatore, un importo pari al 10% del prezzo di cessione al netto del corrispettivo fisso e di quanto già maturato a titolo di corrispettivo variabile. Con il Calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023".



LE PRIME PAROLE - ​Il nuovo portiere della Roma, Robin Olsen, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso: "Sono molto felice ed entusiasta. È un grande onore per me arrivare alla Roma. È un grande passo per la mia carriera".