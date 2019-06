Tramite il sito asroma.com, la società giallorossa ha ufficializzato il ritorno della squadra a Pinzolo, per il ritiro estivo della stagione 2019/2020. La Roma si allenerà in Trentino dal 29 giugno al 7 luglio. giallorossi svolgeranno la preparazione in Trentino in vista degli impegni nei turni preliminari di Europa League. In Val Rendena la Roma disputerà anche un’amichevole prima del rientro nella Capitale. Come di consueto il programma sarà ricco di incontri e di attività, tra le quali non mancheranno il saluto della squadra ai tifosi, il Village e lo store ufficiale.