Rick Karsdorp è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro, con successiva sutura meniscale, in seguito a una lesione del menisco internohttps://t.co/4hJYKIIrGk — AS Roma (@OfficialASRoma) March 21, 2023

Non solo l'intervento per la riduzione della frattura delle ossa nasali,finisce sotto i ferri anche per il. Come comunica la, l'esterno olandese è stato operato all'articolazione sinistra per una lesione del menisco interno.quindi, José Mourinho avrà una risorsa in meno su cui contare per il finale di campionato ed Europa League.- Rick Karsdorp è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro, con successiva sutura meniscale, in seguito a una lesione del menisco interno.L’intervento, effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell’AS Roma, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo.Il calciatore resterà nella clinica svizzera per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione.