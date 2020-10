Justin Kluivert ceduto a titolo temporaneo al Lipsia fino al 30 giugno 2021



In bocca al lupo per la tua nuova avventura in Bundesliga, Justin!#ASRoma pic.twitter.com/5WMLejhfWJ — AS Roma (@OfficialASRoma) October 5, 2020

Arrivederci: il club giallorosso comunica di aver cedutoall'in prestito fino al termine della stagione. Il comunicato:Il calciatore giocherà nel club tedesco fino al 30 giugno 2021.Arrivato in giallorosso nell’estate del 2018, l’attaccante olandese ha giocato 68 partite segnando 9 reti.Il Club augura a Justin le migliori fortune per la stagione in Bundesliga.​