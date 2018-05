Ora è ufficiale: il CDA della Roma ha approvato un aumento di capitale di 115 milioni, passo importante per un'ulteriore crescita del club. Ecco il comunicato da parte della società giallorosse: "A.S. Roma S.p.A. (l’'Emittente' o 'AS Roma') rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le condizioni definitive dell’aumento di capitale di AS Roma, determinato fino ad un massimo di Euro 115,0 milioni dallo stesso Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2018, a valere sulla delega conferitagli dall’Assemblea straordinaria dei soci del 26 ottobre 2017 (l’'Aumento di Capitale')".