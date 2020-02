Gianluca Mancini e Jordan Veretout sono diventati a tutti gli effetti dei calciatori di proprietà della Roma a titolo definitivo. Nell'ultima relazione semestrale, il club giallorosso comunica che "si sono verificate le condizioni contrattuali per la trasformazione dell'acquisto temporaneo in definitivo dei calciatori Veretout e Mancini".



Entrambi erano arrivati la scorsa estate in prestito: il difensore italiano Mancini dall'Atalanta per 2 milioni di euro più 13 milioni di euro per il riscatto e altri 8 milioni di bonus, il centrocampista francese Veretout dalla Fiorentina per 1 milione di euro più 16 milioni per il riscatto e altri 2 milioni di bonus.