Mkhitaryan all’Inter? Non è ancora detto. L’Armeno, in scadenza di contratto, ha deciso di ascoltare le proposte dell’Inter che ha comunicato ufficialmente alla Roma di aver iniziato una trattativa col giocatore. Il club giallorosso, così, ha fatto un ulteriore sforzo arrivando a definire questa proposta e, nel contempo, dando ieri 48 ore di tempo all’armeno per una risposta definitiva.



CIFRE - Un anno di contratto a 3.6 milioni netti più bonus personali da 300 mila euro ogni 15 partite che porterebbe facilmente l’ingaggio a un tetto di 4,2 milioni. Oltre ai premi privati, Mickiguadagnerebbe anche quelli di squadra e il suo rinnovo fino al 2024 sarebbe automatico se giocherà almeno la metà delle partite o se la Roma entrerà in Champions League. Al momento l'offerta dell'Inter, invece, è questa: circa 3,3 milioni netti con bonus agevoli per arrivare intorno ai 4,2 milioni e rinnovo in caso di un determinato numero di presenze, che farebbe scattare il club. La palla ora passa al giocatore.