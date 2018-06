Come anticipato da calciomercato.com la Roma una volta sistemate le prime uscite punterà sul terzino destroprecisamente nel Lione, che lo ha prelevato la scorsa estate sempre dall'Ajax, squadra nella quale è cresciuto. L'olandese ha come agente Raiola, altro elemento da non sottovalutare. Secondo il Romanista L'imminente partenza di Bruno Peres e il rientro di Karsdorp dopo un anno di inattività impongono alla Roma di cautelarsi in quella zona del campo e l'olandese può rappresentare il profilo giusto. Dopo Strootman, lo stesso Kardorp e (forse) Ziyech in arrivo quindi un altro giocatore nato in Olanda.