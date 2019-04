Ci sarà probabilmente anche Antonio Conte tra i quasi 27mila spettatori presenti sulle tribune dello Stadio Olimpico Grande Torino per il match di questa sera tra il Toro e il Milan. A riportarlo è Il Tempo sul proprio sito internet. Dopo qualche giorno di relax, ieri Conte è tornato a casa sua sotto la Mole con un volo partito dall'aeroporto di Fiumicino. Il passaggio per lo scalo romano ha infiammato i tifosi giallorossi, sempre più speranzosi di poter vedere l’allenatore sulla panchina,



L’ex ct, inizialmente atteso allo stadio per Lecce-Brescia, assisterà invece allo scontro diretto tra i granata e i rossoneri e verosimilmente avrà modo di incontrare un altro grande amico, Gianluca Petrachi. Il ds del Torino è il candidato numero uno per il ruolo di direttore sportivo della Roma e a Trigoria tutti sperano che possa fare il passo decisivo per convincere Conte ad accettare la proposta di allenare i capitolini. I romanisti incrociano le dita e attendono un responso definitivo.